Bouygues: utili in calo, ma migliora view sui margini

(Teleborsa) - Bouygues ha chiuso il terzo trimestre con utili in frenata, ma il Gruppo industriale ha aumentato le prospettive di margine per la seconda metà del 2020.

Il risultato netto del conglomerato francese è stato pari a 527 milioni di euro e si confronta con il profitto di 623 milioni registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

Le vendite trimestrali sono state pari a 10,19 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 10,16 miliardi di euro dello scorso anno.

Bouygues supponendo che non vi siano ulteriori peggioramenti legati alla pandemia di coronavirus, ha aggiornato le stime per la seconda metà dell'anno ed ora si aspetta che il margine operativo attuale sarà leggermente superiore a quello dello stesso periodo nel 2019. IN precedenza Bouygues aveva stimato che la redditività nella seconda metà dell'anno non avrebbe raggiunto il livello del 2019.

