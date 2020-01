Bottiglie di plastica addio: il 66% degli italiani non le usa più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È quanto sottolinea la seconda edizione dell'da cui è emersa laSecondo il rapporto infatti il, dato che rendesu questo aspetto, insieme alla Spagna, al Portogallo e a Malta.In generale, il, o almeno ne ha ridotto il consumo, mentre il. Le donne, rispetto agli uomini, sembrano essere più propense a limitare il consumo della plastica: il 65% delle italiane dice di aver smesso di utilizzare i sacchetti di plastica per la spesa rispetto al 55% degli uomini.L'indagine ha interessato altri temi fondamentali per la lotta al cambiamento climatico, a partire dalla. Anche qui ile il 48% lo fa già sistematicamente. Gli italiani si dicono anche pronti a modificare la loro alimentazione: ilFronte trasporti, il, percentuale che è inferiore alla media europea (64%)., percentuale che è superiore di due punti rispetto alla media:per delle percorrenze pari o inferiori a cinque ore., come pratica rispettosa dell'ambiente, mentre coloro che si dicono disposti a non accenderli più nell'anno nuovo raggiungono il 75%, ovvero una percentuale quasi doppia.