Bosch sviluppa modo per estendere la durata delle batterie veicoli elettrici

(Teleborsa) -In questo caso si parla di macchine e di come l'azienda Bosch stia ovviando al problema dell'invecchiamento delle batterie su mezzi elettrici. È noto infatti chePer fare in modo che le batterie durino di piùosch sta sviluppando unche, affiancato ai sistemi di gestione della batteria, permetterà dirallentandone l'invecchiamentoLa durata di una batteria agli ioni di litio è. Solitamente, i produttori di batterie garantiscono un chilometraggio compreso tra 100.000 e 160.000 chilometri. I servizi cloud ovvierebbero a ciò,fornendo ai guidatori consigli di guida per conservare la potenza della batteria."Le batterie con potenza elevata e lunga durata renderanno più attuabile l'elettromobilità" ha affermato, Member of the Board of Management, Robert Bosch GmbH., fornitore leader cinese di servizi di mobilità. L'azienda sta equipaggiando uncon i servizi di Bosch per le batterie nella