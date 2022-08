Bosch, Mise: "Accordo per rilanciare sito Bari. Garantiti 700 lavoratori"

(Teleborsa) - Si è concluso oggi, al Ministero dello sviluppo economico, l'iter di sottoscrizione dell'accordo che impegna Bosch a garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Bari per tutta la durata del piano industriale, almeno fino al 2027. Periodo in cui verranno effettuati investimenti pari a 31 milioni di euro, destinati a favorire lo sviluppo di nuove produzioni rispetto alla trasformazione in corso nel settore automotive e che consentiranno di salvaguardare l'occupazione di tutti i 700 lavoratori. "L'intesa, – annuncia il Mise in una nota – è il risultato del confronto costruttivo portato avanti in questi mesi dalla struttura per le crisi d'impresa del Mise coordinata da Luca Annibaletti con i vertici aziendali e i sindacati, ha già ottenuto via libera dei lavoratori nelle assemblee sindacali convocate nei giorni scorsi".

"Quella individuata è una buona soluzione che dà una prospettiva concreta di rilancio al sito di Bari dove sono presenti idee e progetti innovativi da realizzare e competenze dei lavoratori da tutelare" dichiara il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Il ministro – come ricorda il Mise – ha più volte sottolineato la "necessità di far fronte agli impatti sociali della transizione verso l'elettrico nel settore automotive, perseguendo un approccio pragmatico e non ideologico che ha consentito nel caso della Bosch di ottenere quelle garanzie dai vertici della multinazionale tedesca – incontrati a Berlino nel mese di aprile nel corso di una missione istituzionale – alla base dell'accordo sottoscritto".

La Struttura per le crisi d'impresa del Mise monitorerà, in sinergia con il Ministero del lavoro e le istituzioni locali, l'attuazione dell'accordo mettendo a disposizione del percorso individuato – conclude la nota – tutti gli strumenti per la riconversione e rilancio industriale, nonché quelli dedicati alla salvaguardia dei lavoratori.