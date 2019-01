Il 2018 è stato un anno record per il Gruppo Bosch. Secondo i dati preliminari - l'azienda fornitrice di tecnologie e servizi, leader in soluzioni innovative per smart home, smart city, industria e mobilità connessa - ha realizzato nel 2018 un fatturato dalla gestione operativa di 77,9 miliardi di euro.

Nonostante il difficile quadro congiunturale, Bosch ha registrato nel 2018 un buon andamento del business. Fatturato e risultati sono nuovamente a livelli record

ha dichiarato Volkmar Denner, presidente del Board of Management di Bosch, in occasione della presentazione dei dati di bilancio preliminari.

Come leader nell'innovazione, determiniamo il cambiamento nei nostri mercati sia in ambito tecnico sia economico. La strategia di puntare sulla connettività ha dato i suoi frutti

ha aggiunto Denner.

Nel 2018 Bosch ha venduto in totale 52 milioni di prodotti connessi, il 37% in più rispetto all'anno precedente. Nell'esercizio 2018, l'EBIT operativo (risultato ante oneri finanziari e imposte) è stato pari a circa 5,3 miliardi di euro. Si ottiene così un margine EBIT operativo previsto pari al 6,9%. Tutte le divisioni Bosch hanno visto uno sviluppo positivo. In particolare è andato molto bene il fatturato del settore Mobility Solutions aumentato, anche nel 2018, in percentuale maggiore rispetto alla produzione automobilistica mondiale (47 miliardi di euro pari a +2,3%). Di pari passo con il miglioramento dei risultati di bilancio è aumentato anche l'organico: +7.800 unità. A fine 2018 il totale dei dipendenti nel mondo è di circa 410.000 unità. Bosch ha rafforzato il proprio organico soprattutto nelle regioni Europa e Asia-Pacifico.

Il gruppo sta puntando molto sulla guida autonoma, per il cui sviluppo prevede di investire quattro miliardi di euro entro il 2022. Puntando a una mobilità senza incidenti, Bosch segue due percorsi di sviluppo. Sistemi di assistenza alla guida renderanno possibile una guida parzialmente autonoma dei veicoli privati (livelli SAE 2 e 3). In questo settore Bosch è leader tecnologico e di mercato. La società prevede di raggiungere già quest'anno due miliardi di euro di fatturato con queste soluzioni di assistenza alla guida. Il secondo percorso di sviluppo porterà alla guida senza conducente a partire dall'inizio del prossimo decennio (livelli SAE 4 e 5). «La guida autonoma sarà il punto di svolta della mobilità individuale. Renderà possibili nuovi modelli di business come i robo-taxi e le navette autonome» ha ribadito Denner. Sono circa 4.000 gli ingegneri Bosch impegnati sul fronte della guida autonoma.D'altronde le potenzialità di mercato della guida autonoma sono enormi. La mobilità delle persone si prevede crescerà entro il 2030 del 50% rispetto al 2015. Nei prossimi dieci anni, gli analisti stimano che il volume del mercato hardware e software destinato alla guida autonoma arriverà a circa 60 miliardi di Dollari USA. Nel 2025, nel mondo, la maggior parte dei 2,5 milioni di shuttle on-demand in circolazione saranno a guida autonoma. Gli esperti prevedono un aumento del fatturato della mobilità condivisa pari a circa 160 miliardi di dollari USA entro il 2035. Bosch offrirà servizi e tecnologie per queste nuove forme di mobilità. L'ecosistema Bosch per i servizi di mobilità comprende già oggi servizi di prenotazione, pagamento, parcheggio, ricarica, gestione, manutenzione.