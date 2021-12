Borse UE poco mosse nell'ultima seduta di piena operatività

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che scambia poco sopra la parità assieme alle altre borse di Eurolandia. L'ultima seduta di piena operatività dell'anno è contraddistinta da pochi spunti e volumi. Domani saranno chiuse le borse di Milano, Madrid e Francoforte, mentre chiuderanno prima le piazze di Londra e Parigi. Sul fronte macroeconomico, l'inflazione annuale in Spagna è salita al livello più alto dal 1992 nel mese di dicembre. È stato reso noto che sono state 212 le società che si sono quotate nel 2021 sui mercati di Euronext, ovvero Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi.

Tra chi ha fatto annunci societari questa mattina, volano Notorious Pictures (che ha stretto un accordo con un operatore broadcast per 1,7 milioni di euro) e Relatech (che ha acquisito EFA Automazione per puntare a crescere nell'Industrial IoT). Poco mossa ISCC Fintech, che ha acquistato un portafoglio di crediti NPL da 483 milioni di euro.



Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.800 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 76,32 dollari per barile.



Lo Spread migliora, toccando i +130 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,11%.



Tra i listini europei Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,07%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,06%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 27.385 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 29.983 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,23%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+1,06%), Italgas (+0,93%), Snam (+0,79%) e STMicroelectronics (+0,59%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -0,99%.



Giornata fiacca per Tenaris, che segna un calo dello 0,73%.



Piccola perdita per Nexi, che scambia con un -0,54%.



Tentenna BPER, che cede lo 0,52%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, El.En (+3,27%), Alerion Clean Power (+2,06%), Banca Ifis (+1,97%) e Sanlorenzo (+1,61%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Caltagirone SpA, che continua la seduta con -1,54%.



Sotto pressione Carel Industries, con un forte ribasso dell'1,13%.



Soffre Garofalo Health Care, che evidenzia una perdita dell'1,09%.



Sostanzialmente debole Banca Popolare di Sondrio, che registra una flessione dello 0,85%.