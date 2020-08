Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia, che seguono il rimbalzo nella notte delle piazze asiatiche.Sul mercato Forex, prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.932,6 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,73%. Poco mosso il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,35%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,23%, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. Stabile Piazza Affari, con il FTSE MIB che si ferma a 19.762 punti.In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+0,77%) e beni industriali (+0,43%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,10%) e alimentare (-0,64%).di Milano, troviamo CNH Industrial (+1,90%), STMicroelectronics (+0,82%) e Atlantia (+0,72%).Dal lato dei ribassi, scivola Saipem, -2,16%, seguita da BPER, che segna un -1,17%.Piccola perdita per Campari, che scambia con un -0,66%.Tentenna Moncler, che cede lo 0,62%.Tra i, Sesa (+2,30%), Technogym (+1,39%), Banca MPS (+1,38%) e doValue (+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro, che continua la seduta con -1,67%.Sotto pressione B.F, con un forte ribasso dell'1,33%.Soffre Enav, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Preda dei venditori Autogrill, con un decremento dell'1,04%.