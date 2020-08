Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre viaggiano, sulla scia dei positivi dati del PMI manifatturiero dell'Eurozona.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +156 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,04%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,22%, andamento più cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,07%, ben impostata Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 19.098 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza Fineco, che mostra un forte incremento del 2,57%.Svetta UBI Banca che segna un importante progresso del 2,21%.Vola Prysmian, con una marcata risalita del 2,08%.In luce DiaSorin, con un ampio progresso dell'1,93%.La peggiore è Mediobanca, che flette del 4,25%.Pessima performance per Hera, che registra un ribasso del 3,30%.Sessione nera per Banco BPM, che lascia sul tappeto una perdita del 2,83%.Tra i, Fincantieri (+2,78%), in attesa dell'inaugurazione del Ponte di Genova.La peggiore Banca MPS, che cede il 6,14%.