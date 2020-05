Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre sembra più deciso il passo rialzista delle altre borse di Eurolandia. L'attenzione degli investitori è concentrata sulla proposta della Commissione UE sul "Recovery Fund", il fondo pensato per rispondere in maniera ambiziosa allo choc economico più severo della storia europea.Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,098. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.709,3 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,75%), che ha toccato 33,75 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,53%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,87%. Denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,93%. Bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,96%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 17.859 punti.Media (+2,36%), vendite al dettaglio (+1,28%) e bancario (+1,20%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti sanitario (-2,94%), tecnologia (-2,21%) e costruzioni (-1,27%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Fiat Chrysler, che vanta un incisivo incremento del 3,06%.In primo piano Pirelli, che mostra un forte aumento del 2,97%.Decolla Mediobanca, con un importante progresso del 2,63%.In evidenza Unicredit, che mostra un forte incremento del 2,54%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Diasorin, che continua la seduta con -7,01%.Pesante Nexi, che segna una discesa di ben -6,6 punti percentuali.Seduta drammatica per STMicroelectronics, che crolla del 2,66%.Si concentrano le vendite su Snam, che soffre un calo del 2,20%.di Milano, RCS (+14,46%), OVS (+8,48%), Banca MPS (+5,62%) e Banca Ifis (+3,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -3,73%.Sensibili perdite per Inwit, in calo del 3,22%.In apnea Interpump, che arretra del 3,04%.Tonfo di Acea, che mostra una caduta del 2,46%.