Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia, da un lato sostenute dall'ottimismo su un, ma dall'altro condizionate dalle questioni legate al rischio impeachment del presidente USA, Donald Trump.Sul mercato Forex, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,094. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.492,6 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,83 dollari per barile, con un calo dell'1,03%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,90%. Buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dell'1,10%. Frazionale la salita di Parigi, che mostra un progresso dello 0,30%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% sul FTSE MIB.materie prime (+1,39%), costruzioni (+1,31%) e tecnologia (+1,11%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori alimentare (-1,54%), viaggi e intrattenimento (-1,33%) e utility (-0,90%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Pirelli (+2,15%), Buzzi Unicem (+1,78%), Prysmian (+1,58%) e Tenaris (+1,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -1,61%. Giù anche Hera, che soffre un calo dell'1,48%.Giornata fiacca per Ferragamo, che segna una contrazione dello 0,99%.di Milano, Carel Industries (+3,33%), Datalogic (+2,81%), Saras (+2,51%) e Tamburi (+1,96%).Le peggiori performance si registrano su Guala Closures, che ottiene -2,70%.Seduta negativa per Autogrill, che mostra una perdita dell'1,86%.Sotto pressione Tod's, che accusa un calo dell'1,33%.