Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Giovedì 22 Luglio 2021, 13:45

(Teleborsa) - Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Grazie alla terza giornata in rialzo, è stato annullato il pesante calo registrato nella giornata di lunedì.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,55%.



Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +111 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,67%.



Tra gli indici di Eurolandia bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,84%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,75%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 24.890 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dello 0,92%.



Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,32%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star (+1%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+2,46%), Atlantia (+2,40%), Azimut (+2,24%) e Banca Generali (+2,10%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni a -0,56%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca MPS (+6,23%), Tinexta (+5,94%), Bff Bank (+5,16%) e Falck Renewables (+3,46%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tod's, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.



Sotto pressione Ferragamo, con un forte ribasso dell'1,42%.



Pensosa Mediaset, con un calo frazionale dello 0,57%.