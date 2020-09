Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che procedono in territorio positivo, dopo il dato del PMI dei servizi dell'Eurozona, migliore delle attese.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,25%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,22%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,77%, e brilla Parigi, con un forte incremento (+1,74%). Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 20.024 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per FCA, che registra un progresso del 3,86%.Exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 3,32%.Su di giri Pirelli (+2,89%).Acquisti a piene mani su TIM, che vanta un incremento del 2,84%.Realizzi su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -3,19% in attesa del CdA sul futuro di ASPI.Vendite a piene mani su DiaSorin, che soffre un decremento del 2,38%.Si concentrano le vendite su Buzzi Unicem, che soffre un calo dell'1,80%.Vendite su Interpump, che registra un ribasso dell'1,64%.Tra i, Avio (+6,88%), dopo il lancio di successo di Vega, e Mediaset (+4,19%), dopo la sentenza della corte europea.