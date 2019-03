Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo nonostante la delusione del dato sulla manifattura nella Zona Euro.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,138. L'Oro mostra un calo dello 0,34%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +256 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,75%.buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell'1,35%, Londra avanza dello 0,65%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,29%., continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 22.837 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,84%), come il FTSE Italia Star (0,7%).Beni per la casa (+6,68%), tecnologia (+2,45%) e costruzioni (+1,51%) in buona luce sul listino milanese.di Piazza Affari, in primo piano Moncler, che mostra un forte aumento dell'11,24% sulla scia dei conti 2018. Decolla Ferragamo, con un importante progresso del 3,13%. In evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 2,50%. Svetta Pirelli che segna un importante progresso del 2,34%. Le peggiori performance, invece, si registrano su UBI Banca, che ottiene -1,45%. Discesa modesta per BPER, che cede un piccolo -0,94%. Pensosa Banco BPM, con un calo frazionale dello 0,91%. Tentenna Mediobanca, con un modesto ribasso dello 0,77%.Al Top tra le azioni italiane a, OVS (+8,04%), Tod's (+3,61%), Reply (+3,51%) e Carel Industries (+2,94%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -1,51%. Calo deciso per Falck Renewables, che segna un -1,04%. Giornata fiacca per Banca MPS, che segna un calo dello 0,70%. Piccola perdita per Hera, che scambia con un -0,68%.