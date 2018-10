Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,134. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,39%.Lieve calo dello spread, che scende a 304 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,20%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,48%, vola Parigi, con una marcata risalita del 2,12%.In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+2,56%), costruzioni (+1,55%) e media (+1,28%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti sanitario (-1,55%) e utility (-0,67%).di Milano, troviamo STMicroelectronics (+4,66%), Saipem (+3,36%), Tenaris (+2,47%) e Fineco (+2,40%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con un -2,72%. In caduta libera Fiat Chrysler, che affonda del 2,11%. Sotto pressione Snam, con un forte ribasso dell'1,60%. Dimessa Terna, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i, Banca Ifis (+4,21%), Mutuionline (+4,04%), De' Longhi (+3,09%) e OVS (+3,08%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Gima Tt -8,08%. Pesante Biesse, che segna una discesa di ben -7,76 punti percentuali. Seduta drammatica per Amplifon, che crolla del 2,65%. Sensibili perdite per Saras, in calo del 2,41%.