Borse UE in rialzo nel giorno della BCE

(Teleborsa) - Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo il giorno dopo che la Federal Reserve ha raddoppiato il ritmo del tapering e prevede tre rialzi dei tassi il prossimo anno per combattere l'inflazione.

L'ottimismo degli investitori è mosso dalla speranza che la stretta della Fed riesca a tenere a bada i prezzi elevati senza pregiudicare la ripresa economica globale. La mossa anti inflazionistica della Federal Reserve crea pressione alla Banca centrale europea che, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe annunciare un rallentamento degli acquisti di asset durante la riunione odierna. All'esame di fine anno è chiamata oggi anche la Bank of England.



Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,131. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,49%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,85%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.



Nello scenario borsistico europeo ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell'1,48%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%; in luce Parigi, con un ampio progresso dell'1,08%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,58%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 29.373 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+2,61%), Intesa Sanpaolo (+1,70%), STMicroelectronics (+1,66%) e Tenaris (+1,36%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A, che ottiene -2,11%.



Calo deciso per Ferrari, che segna un -1,13%.



Sotto pressione DiaSorin, con un forte ribasso dell'1,02%.



Tentenna Telecom Italia, con un modesto ribasso dello 0,81%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Biesse (+4,03%), Brunello Cucinelli (+2,79%), Bff Bank (+2,76%) e doValue (+2,73%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Popolare di Sondrio, che ottiene -2,05%.



Giornata fiacca per IREN, che segna un calo dello 0,90%.