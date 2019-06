Borse UE in rialzo con Piazza Affari che è poco mossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con le altre borse europee, che confermanocauta in vista del vicinoil prossimo weekend.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,136. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +248 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,17%.performance moderata per Francoforte, che mostra un rialzo dello 0,46%, incolore Londra, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, avanti Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,27%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.170 punti. Brillano anche oggi le costruzioni (+1,72%) mentre fanno male le telecomunicazioni (-1,61%).Tra idi Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+3,20%) che prosegue il rally.Bene anche Tenaris (+2,77%), Ferragamo (+2,55%) e STMicroelectronics (+2,29%).La peggiore è Atlantia, che cede il 2,57% sulle preoccupazioni relative alle concessioni.In apnea Campari, che arretra del 2,24%.Scivola Telecom Italia, con un netto svantaggio dell'1,89%.In rosso Juventus, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.