Borse UE cercano il rimbalzo. Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. I listini azionari del Vecchio Continente cercano il rimbalzo, dopo due giornate consecutive di cali, anche se la seduta odierna sarà condizionata ancora una volta dall'atteggiamento delle banche centrali che hanno spento l'illusione di un'inversione delle loro politiche monetarie aggressive.Oggi sul versante macro l'attenzione sarà dominata dai dati suldi ottobre in arrivo nel primo pomeriggio.Sul mercato valutario, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 0,9789. Tra le commodity, forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,87%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell'1,12%, denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,98%, e svetta Parigi che segna un importante progresso dell'1,51%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,52%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 24.725 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola Pirelli, con una marcata risalita del 5,63% grazie ai conti e al miglioramento dell'outlook.Brilla Moncler, con un forte incremento (+4,12%).Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso del 3,04%.Buona performance per Amplifon, che cresce del 2,90%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -7,37%, fanalino di coda, dopo un prolungamento dell'asta di pre-apertura, all'indomani della trimestrale.In rosso Enel, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Deludente Hera, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca A2A, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.di Milano, Ferragamo (+3,33%), Brembo (+2,82%), Tod's (+2,51%) e ERG (+2,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su IREN, che continua la seduta con -4,42%.Spicca la prestazione negativa di Industrie De Nora, che scende del 3,22%.Ascopiave scende del 2,69%.Calo deciso per Mfe B, che segna un -1,72%.Tra lepiù importanti:08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. -2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. 2,7%)10:00: PMI composito (atteso 47,1 punti; preced. 48,1 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48,2 punti; preced. 48,8 punti)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,7%; preced. 5%).