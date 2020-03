Borse, spuntano segnali di una inversione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I segnali di bottoming, cioè di aver toccato il punto più basso, ci sono. Dall'analisi dei volumi emerge come la parabola discendente che ha caratterizzato la scorsa settimana e ha portato lo stoxx 600 (l'indice azionario composto da 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee), a toccare nuovi livelli di minimo il 16 marzo, sembra aver fatto gran parte del suo cammino. Da quel giorno, ogni seduta di sell off, cioè vendita, é stata caratterizzata da volumi più bassi, mentre si sono registrati volumi in leggero in aumento nelle giornate in rialzo. Il calo dei volumi nelle giornate di sell off é stato abbinato, poi, ad un calo della volatilità. Il Vstoxx index, che è un indice azionario dell'eurozona, é calato notevolmente in questi giorni, passando da oltre 90 gli attuali 59,7. La discesa segnala un minore affanno degli operatori nel ricorrere al mercato delle opzioni per coprire il rischio di portafoglio.Occorre poi valutare il ribilanciamento dei portafogli. I fondi bilanciati, dopo il recente sell off, si trovano sovraesposti al mercato obbligazionario e sottopesati sul mercato azionario. La diminuzione del 30-35% di questa asset class ha ridotto fisiologicamente il peso nel portafoglio. Nel corso dei prossimi giorni-settimane si potrebbe assistere ad acquisti sul mercato azionario diretti a riportare i pesi al livello iniziale. Seppur il timing di tali acquisti é fluido, la dimensione é molto incoraggiante: un report emesso da JPMorgan parla di flussi potenziali per 850 miliardi di euro.E così, mentre sul mercato europeo si intravedono i primi segnali di bottoming (che solo segnali sono e come tali vanno letti), sul mercato USA rischia di venire a mancare una componente di acquisto molto importante: i piani di buyback azionario.E’ noto quanto questi piani di buyback siano stati fondamentali nel sostenere il rally degli ultimi anni. Nel 2018 essi hanno generato acquisti per 806 miliardi di Usd, mentre nel 2019 i buy back sono stati pari a 729 miliardi di dollari. Nei primi mesi del 2020, si é assistito ad un forte rallentamento di tale trend. A gennaio e febbraio i buyback hanno totalizzato 122 miliardi di dollari, registrando un calo del 46% rispetto al medesimo periodo del 2020. Ma non finisce qui, nei prossimi mesi potremmo assistere ad un ulteriore contrazione: i motivi sono due, sia di tipo politico che economico.Le ragioni economiche sono comprensibili. In un momento in cui le aziende fanno fatica a trovare cassa sufficiente per finanziare l’attività caratteristica, difficilmente la destinano per acquistare azioni proprie.Le ragioni di tipo politico sono legate al fatto che difficilmente un’azienda, che ha ricevuto un aiuto statale per fronteggiare questo momento di difficoltà, possa usarlo per finanziare piani di buy back azionario. A tal proposito, il piano da 2 trilioni di dollari, che sarà approvato al congresso in Usa prevede, che le aziende che ricevono aiuto, non possano procedere a piani di buy back fino ad un anno dopo la ricezione delle misure di stimolo. L’impatto potrebbe essere significativo per molte aziende. Le compagnie aeree, ad esempio, erano solite varare cospicui piani di buy back. Stessa cosa vale per le banche d’affari USA che hanno già sospeso i propri piani di buyback azionario. Essi non verranno implementati nel secondo trimestre e rischiano di subire uno stop importante qualora le banche dovessero accedere agli aiuti di stato.In sintesi, se da un lato il piano da 2 trilioni dollari varato dal governo e prossimo all’approvazione definitiva, darà una grossa mano a fronteggiare la crisi in atto, esso toglierà nel breve periodo un importante elemento di supporto alle quotazioni azionarie, elemento a cui i mercati si erano abituati da tempo.Per oggi è attesa la pubblicazione dei dati macro sui jobless claim (richieste di sussidi di disoccupazione) in Usa. Solitamente tale dato viene piuttosto ignorato dagli operatori. Nel contesto attuale, esso assume un’importanza elevata in quanto é il primo indicatore della portata del rallentamento economico in atto e degli effetti di esso sul mercato del lavoro statunitense. Nelle prossime settimane saranno i dati macro e quelli sulla diffusione del virus a dettare le sorti delle asset class rischiose, azioni in primis.