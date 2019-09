Borse europee stabili, spread quota 152

Ultimo aggiornamento: 19:33

Le Borse europee hanno più volte cambiato la direzione di marcia e alla fine hanno chiuso in modo abbastanza stabile. La migliore è stata Francoforte, salita dello 0,54%, in un giorno in cui è emerso un brutto dato macro: la produzione industriale tedesca ha accusato uno scivolone del 4,2% annuo nel mese di luglio, dopo il calo dell'1,1% di giugno. Il dato ha creato particolare apprensione tra gli analisti, tanto più che si somma a quella della vigilia sugli ordini all'industria manifatturiera, calati a luglio del 2,7% mensile. La Borsa tedesca ha tuttavia reagito con un rialzo, sulla scommessa che Berlino scenderà in campo con misure straordinarie per scongiurare la recessione, dopo che il Pil del secondo trimestre è già calato dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, risentendo dell'andamento del commercio internazionale.Negli Stati Uniti il dato sul mercato del lavoro si è prestato a più interpretazioni, in vista delle mosse della Fed, il cui comitato direttivo si riunirà il prossimo 17 e 18 settembre. Da una parte la delusione per lo scarso numero di posti creati, 130mila, depone a favore di un imminente taglio del costo del denaro. D'altra parte la disoccupazione che rimane ai minimi da 50 anni e i salari medi orari, che sono saliti del 3,2% annuo (sopra il range tra 1,9 e 2,2% segnato dal 2012 in poi e oltre la media del 2% degli ultimi sei anni) alimentano i dubbi su nuovi annunci da parte dell'istituto centrale Usa, che già a luglio ha dato una sforbiciata di 25 punti base ai tassi. Fondamentale sarà anche la decisione che prenderà la Bce la prossima settimana.A Piazza Affari le azioni delle banche si sono mosse in ordine sparso in un giorno in cui lo spread è rimasto abbastanza stabile (ha chiuso a quota 152) e l'Istat ha certificato un andamento debole dell'economia. Sono andate male le utilities, che però erano andate bene nelle ultime settimane. I titoli hanno risentito della prospettiva che il nuovo Governo potrebbe presentare una proposta a firma M5S per l'introduzione di una carbon tax che colpisca l'utilizzo del carbone nei processi industriali, incluse le attività di acciaierie, cementieri e generazione elettrica. Come hanno commentato gli esperti di Equita, la misura sarebbe negativa per i due principali produttori di energia coal in Italia, ossia Enel (-0,68%) e A2a (-0,36%). D'altra parte, hanno sottolineato gli analisti, considerati gli attuali livelli di produzione, l'impatto non sarà rilevante e parzialmente compensato dal conseguente aumento dei prezzi dell'energia.I titoli di Enel, per altro, non hanno reagito alle parole dell'amministratore delegato, Francesco Starace, che da Cernobbio ha confermato la possibilità che siano cedute le attività in Romania. È passato in ombra anche l'annuncio che la società ha collocato con successo un bond per un controvalore di 1,5 miliardi di dollari con scadenza al settembre 2024, operazione che in prospettiva riduce ulteriormente il costo del debito.La nomina del nuovo Governo continua a favorire gli acquisti su Atlantia (+1,4%), che così da fine agosto hanno guadagnato oltre l'11%. Del resto è stata accantonata l'ipotesi di una revoca delle concessioni autostradali. Il nea-ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha dichiarato in un'intervista che il programma dell'esecutivo prevede la revisione delle concessioni, con l'obiettivo di incrementare gli investimenti, la sicurezza e ridurre i costi per gli utenti. Il ministro, inoltre, ha speso parole a favore del Passante di Genova. «È pronto e rivederlo significherebbe perdere altro tempo» ha dichiarato la ministra.