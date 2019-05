Borse europee caute, Piazza Affari in calo

Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borse europee caute mentre Piazza Affari chiude in calo. A deprimere l'umore degli investitori sull'Italia è stato il taglio delle previsioni di crescita dell'Istat, sulla scia di una spinta limitata ai consumi dal reddito di cittadinanza e una disoccupazione in aumento. Restano poi le tensioni per lo stallo nelle trattative commerciali tra Usa e Cina.Sulla parità lo spread Btp-Bund, che rimane a quota 271 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano che si posiziona al 2,63%.Positiva Francoforte (+0,21%), ferme Londra (+0,07%) e Parigi (-0,12%). A Milano l'indice guida Ftse Mib termina con un calo dello 0,61%.Sul listino milanese balzo di Juventus (+5,68%) in attesa della nomina di un nuovo commissario tecnico. Salgono anche Amplifon (+3,85%), Moncler (+2,98%) e Atlantia (+1,67%).Arretrano anche Mediobanca, con una flessione del 2,22%, Banca Mps, che evidenzia un ribasso dell'1,57%, e Poste Italiane (-1,77%).In caIo anche Telecom Italia, che ha archiviato la seduta con un meno 2,69%, Prysmian, che mostra una perdita dell'1,75%, e Mediaset, con una flessione dell'1,74%.