Borse in rialzo, Piazza Affari in recupero. Spread a quota 300

Borse europee in ripresa. Migliora lo spread. Il differenziale di rendimento tra il rendimento del Btp decennale e il Bund tedesco scende a 300 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del titolo italiano che si posiziona al 3,53%.



Nello scenario borsistico europeo Francoforte avanza dell'1,26%, sostanzialmente tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,44%, si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,93%.



Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,97% sull'indice guida Ftse Mib.



A Milano salgono Brembo (+2,47%), STMicroelectronics (+2,15%), BPER (+2,09%) e Pirelli (+2,03%).



Sul listino completo rimbalza Banca Carige +8,70%, dopo aver aperto la porta a possibili aggregazioni.