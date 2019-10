Borse europee positive, Piazza Affari in rialzo

Ultimo aggiornamento: 17:47

L'ultimo discorso da presidente della Bce, Mario Draghi, e alcune trimestrali superiori alle attese hanno spinto i listini del Vecchio continente. Milano ha guadagnato in chiusura lo 0,79%, mentre lo spread è rimasto abbastanza stabile in area 141 punti (-2 punti), nel giorno della risposta di Roma ai rilievi sulla manovra economica da parte di Bruxelles.A Piazza Affari oggi è stata la giornata di Saipem (+5,3%) ed Stmicroelectronics (+8,5%), entrambe premiate per i conti del terzo trimestre superiori alle attese. Mediobanca (+0,98%) ha aggiornato nuovi massimi nel giorno della diffusione dei numeri del periodo luglio-settembre, con l'utile netto in rialzo di oltre il 10%.Sono invece andate male le azioni delle altre banche. Hanno perso quota anche le Telecom Italia (-0,8%), dopo la buona performance delle ultime sedute. Nexi ha lasciato sul parterre il 2%, con il mercato che si interroga sull'impatto delle misure del Governo per favorire l'utilizzo delle carte di credito, ma a commissioni probabilmente ridotte.