Borse poco mosse dopo la Fed, Milano positiva. Spread a 241

Borse europee senza grandi spunti il giorno dopo la decisione della Federal reserve di rinviare un nuovo rialzo dei tassi nel 2019. Gli occhi degli investitori restano puntati sul tema Brexit, in attesa di capire se Bruxelles accetterà la richiesta di rinvio dell'uscita dall'Ue della Gran Bretagna.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 241 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 2,44%.Tra i listini europei giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,46%, e Parigi, che mostra un -0,07%. In luce invece Londra, con un progresso dello 0,88%. A per Piazza Affari, l'indice Ftse Mib termina con un +0,2%.Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+4,40%), Poste Italiane (+2,35%), Tenaris (+1,95%) e Campari (+1,65%). Venduta invece Unicredit, che ha terminato le contrattazioni con un -1,73%. Sotto pressione Saipem, con un ribasso dell'1,48%. Soffre Prysmian, che evidenzia una perdita dell'1,23%.