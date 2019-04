Spread a quota 258 dopo S&P. A Piazza Affari bene le banche

Ultimo aggiornamento: 19:27

L'effetto positivo della decisione di Standard and Poor's di confermare il rating dell'Italia si fa sentire sullo spread tra tra Btp e Bund, in attesa che l'Istat sciolga domani le riserve sulla fine della recessione. Nei primissimi scambi della mattinata, il differenziale tra i titoli a 10 anni è sceso a 253 punti, abbandonando i picchi di giovedì e venerdì scorso, vicini ai 270 punti base.Come da prassi, nei giorni a ridosso del pronunciamento dell'agenzia il mercato ha venduto i titoli italiani temendo una possibile bocciatura, ma è tornato poi a comprare una volta scampato il pericolo peggiore. La discesa non è però andata oltre e già a metà mattinata lo spread è tornato intorno ai 260 punti, livello mantenuto fino alla chiusura a 258.È andata invece meglio alle banche quotate a Milano. Gli istituti di credito italiani, che hanno complessivamente inpancia circa 390 miliardi di titoli dello Stato, hanno tirato un sospiro di sollievo a Piazza Affari, trascinando con sé illistino. Con rialzi tra il 2% e il 3%, Mps, Unicredit, Intesa e Bpm hanno bilanciato il calo degli energetici, penalizzati dal ribasso del prezzo del petrolio, permettendo all'indice Ftse Mib di rimanere sulla parità e di chiudere in lieve rialzo (+0,23%). Un risultato allineato alle altre piazze europee, ad eccezione di Madrid, indebolita dall'incertezza legata all'esito delle elezioni.Su listino milanese bene poi Salini (+3%) con Astaldi (+1,37%) con il mercato che guarda al duplice piano di ricapitalizzazione per la creazione delle polo delle costruzioni.Vendite invece sull'energia con il prezzo del petrolio in calo. Cedono Eni (-1,59%), Snam (-0,49%) e Terna (-0,93%). Male anche il titolo della Juventus che perde l'1,99%.