Borse europee deboli, Milano in calo. Spread giù fino a quota 190

Le borse europee proseguono gli scambi deboli, in attesa dei indicazioni dal meeting di Jackson Hole, in Wyoming, negli Stati Uniti. Piazza Affari sconta le incertezze sul governo e cede leggermente. Il listino milanese continua in calo, con l'indice Ftse Mib che cede l'1%.



Lo spread tra Btp-Bund è sceso questa mattina fino a 190 punti base con un tasso di rendimento del decennale italiano dell'1,27%. Il differenziale è poi rapidamente risalito a 193 punti.



