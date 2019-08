Borse positive, Milano sale dell'1%. Spread in rialzo

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con lindice Ftse Mib che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio continente. Bene i bancari su un possibile allentamento monetario da parte della Bce.



In rialzo lo spread, a 214 punti base, con un incremento di 5 punti, con il rendimento del Btp decennale pari all'1,49%.



Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,77%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,72%, giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,65%. Piazza Affari sale di un punto percentuale.



Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial (+3,14%), Tenaris (+2,91%), Pirelli (+2,30%) e UBI Banca (+2,17%).



Seduta negativa per Mediaset, che mostra una perdita dell'1,30% dopo il balzo di venerdì.

