Borse giù. Milano in calo, spread in rialzo

Ultimo aggiornamento: 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borsa milanese in rosso insieme agli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti sulla questione ancora non risolta sui dazi tra Usa e Cina. Intanto, la borsa statunitense arranca sui minimi, accusando un pesante ribasso sull'indice S&P-500 del 2,37%.In peggioramento lo spread, che sale a 276 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni pari al 2,69%.Tra i listini europei Francoforte cede l'1,52%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,55%, prestazione negativa per Parigi, che scende dell'1,18%. Milano accusa una flessione dell'1,35% sull'indice guida Ftse Mib.Tra i titoli migliori di Piazza Affari, in evidenza Saipem (+1,45%), A2a (+1,28%), Eni (+1,09%) e Italgas (+1,05%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -5,10%. Pesante Leonardo, che segna una discesa di 4,68 punti percentuali. Moncler perde il 4,47%. Sensibili perdite per Banco Bpm, in calo del 3,71%. Tonfo di Brembo, che mostra una caduta del 5,43%. Lettera su Banca Ifis, che registra un calo del 5%.