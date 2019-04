Borse positive, Piazza Affari ferma frenata dai bancari

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borse positive con invariata Piazza Affari appesantita dal calo dei titoli bancari. Gli investitori continuano a valutare il rallentamento economico globale, che però secondo l'Fmi non sfocerà in una recessione.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a 258 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni pari al 2,53%.Tra gli indici di Eurolandia Francoforte sale dello 0,62%, Londra avanza dell'1,01%, mentre Parigi registra un +0,33%. Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione dello 0,01% sull'indice Ftse Mib.A Milano bene Pirelli (+2,88%): il gruppo stima un impatto positivo per circa 107 milioni di euro, nel primo semestre, grazie al riconoscimento di crediti di imposta in Brasile. Denaro su STMicroelectronics (+2,74%), Recordati (+1,83%) e Hera (+1,60%). Male Juventus, che ha chiuso con un meno 2,37%. Vendite su Fineco, che registra un ribasso dell'1,94%. Seduta negativa per Telecom Italia, che mostra una perdita dell'1,83%. Sotto pressione Mediobanca, che accusa un calo dell'1,43%.