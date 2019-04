Borse positive, Milano su dell'1%

Ultimo aggiornamento: 18:08

Borse europee positive nella prima seduta della settimana, con gli investitori fiduciosi in un accordo commerciale a breve tra Stati Uniti e Cina.Fermo lo spread Btp-Bund, che rimane a quota 254 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 2,51%.Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dell'1,35%, Londra sale di un frazionale 0,52% e Parigi mostra un incremento dell'1,03%. Segno più per il listino italiano, con l'indice Ftse Mib in aumento dell'1,10%.Tra i titoli migliori di Milano, in evidenza Unicredit (+4,32%) grazie a Goldman Sachs che ha aggiunto le azioni dell'istituto nella lista dei titoli consigliati. Su STMicroelectronics (+4,02%), Ubi Banca (+3,65%) e Cnh Industrial (+3,33%). Cede Telecom Italia, che ha archiviato la seduta con un -1,70%. Giù anche Italgas, con un decremento dell'1,27%, e Terna, che soffre un calo dell'1,13%. Giornata fiacca per Prysmian, che segna un calo dello 0,98%: Goldman Sachs ha tagliato la raccomandazione a "neutral" abbassando anche il target price.