Borse in calo, spread a quota 243

Borse europee in ribasso attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Secondo le previsioni degli analisti, la banca centrale americana pazienterà fino al terzo trimestre per rialzare i tassi vista l'incertezza sulla crescita economica. Giornata negativa anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.



Avanza di poco lo spread, che si porta a quota 243, con un aumento di 5 punti base, e il rendimento del Btp a 10 anni pari al 2,50%.



Fra i mercati del Vecchio continente Francoforte cala dell'1,57%, Londra cede lo 0,32% e Parigi lo 0,80%. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,47%, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso.



Tra le migliori blue chip del listino milanese, in primo piano Prysmian, che mostra un rialzo del 4,28%. Positiva Poste Italiane, che avanza dello 0,96%.



Le vendite si sono invece abbattute su Banco Bpm, che ha terminato le contrattazioni con un 2,70%. Giù anche Fiat Chrysler, che perde il 2,51%, e Telecom Italia, in ribasso del 2,39%. Soffre anche Rcs, in arretramento del 4,55%.

Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA