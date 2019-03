Borse positive, Milano in rialzo. Spread a 238

Ultimo aggiornamento: 21:30

Borse europee in rialzo con gli investitori che scommettono su un approccio accomodante della Federal reserve sulla politica monetaria. Positiva anche Piazza Affari con in testa Fca per le voci di una alleanza con la francese Peugeot.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a quota 238, con un timido incremento di 4 punti base, e il rendimento del Btp a 10 anni al 2,48%.Fra i listini europei sale Francoforte (+1,13%), poco mosse Londra (+0,34%) e Parigi (+0,24%). Il listino italiano mostra invece l'indice Ftse Mib in aumento dello 0,92%.Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Fiat Chrysler (+5%), sulle attese di una possibilealleanza con Psa, il gruppo francese che comprende i marchi Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxhall.In evidenza anche la controllante Exor, che mostra un forte incremento del 3,79%. Bene anche Cnh Industrial che segna un progresso del 2,80%.Vendite invece su Telecom Italia, che ha terminato le contrattazioni con un -2,65%.