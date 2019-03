Borse, Piazza Affari chiude in rialzo. Spread in calo a 241

Ultimo aggiornamento: 21:16

Piazza Affari e le altre borse europee chiudono in territorio positivo, nonostante i tentennamenti di Wall Street per l'inatteso slittamento oltre la fine di marzo dell'incontro Trump-Xi sul commercio.Lo spread tra il rendimento del Btp e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 241 punti base, con il rendimento del titolo italiano decennale che si posiziona al 2,49%.Tra i mercati del Vecchio Continente piatta Francoforte, che chiude con un +0,13%, termina in rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,37%, ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,82%.Piazza Affari archivia la giornata con un discreto guadagno sull'indice Ftse Mib (+0,62%).Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+13,23%), dopo la pubblicazione dei risultati.Bene Banco Bpm (+4,43%), Amplifon (+3,90%) e Brembo (+2,60%).La peggiore è A2A, che ha chiuso a -1,06%. Contrazione moderata per Diasorin, che soffre un calo dello 0,98%, nonostante la crescita dell'utile.