Borse caute, Piazza Affari poco mossa

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con il focus sul voto del Parlamento britannico sulla Brexit.Invariato lo spread, che si posiziona a 248 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si attesta al 2,54%.piatta Francoforte, che tiene la parità. Guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,29%. Dimessa Parigi. Debole il listino milanese, con il Ftse Mib che si attesta sui valori della vigilia a 20.631 punti.di Piazza Affari, andamento positivo per Recordati, che avanza di un discreto +1,9%.Ben comprata Campari, che segna un forte rialzo dell'1,81%.Si muove in territorio positivo Tenaris, mostrando un incremento dell'1,49%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia, che ha archiviato la seduta a -5,93% con il Il titolo sconta ancora le tensioni fra i soci Vivendi ed Elliott nell'approssimarsi della data cruciale dell'Assemblea, il 29 marzo, per approvare un ricambio del management e la revoca degli amministratori in quota Elliott.Juventus mostra una caduta del 2,70%.di Milano, Enav (+5,17%), Technogym (+3,95%), Cembre (+3,23%) e De' Longhi (+2,74%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CIR, che ha archiviato la seduta a -4,24%.