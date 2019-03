Borse, Piazza Affari in rialzo trainata dalle banche

Ultimo aggiornamento: 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvioche, dopo una mattinata all'insegna della parità, riprende velocemente quota a fine seduta. A fare da traino alla giornata il ritorno degli acquisti sul settore bancario europeo, che pesano da contraltare ad una Wall Street dall'andamento altalenante.Torna a salire lo spread, attestandosi a 249 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari al 2,55%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,75%, in modesto rialzo Londra, che evidenzia un incremento dello 0,37%, e registra un bilancio positivo Parigi, che vanta un progresso dello 0,66%. Il listino milanese, porta a casa un guadagno dello 0,75% sull'indice Ftse Mib.Tra i, in evidenza Tenaris (+3,38%), Unicredit (+2,56%), Fineco (+2,32%) e Saipem (+2,25%). Dall'altro lato della classifica,i ribassi più significativi si sono verificati su Pirelli, che ha archiviato la seduta a -1,16%.Contrazione moderata per Terna, che soffre un calo dello 0,84%, rimane sottotono Italgas che mostra una limatura dello 0,77% e decisamente deludente Telecom Italia, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a, RCS (+2,66%), Ascopiave (+2,22%), Carel Industries (+1,92%) e Cementir (+1,48%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Cerved Group, che ha terminato le contrattazioni a -12,19%.Tonfo di Banca Ifis, che mostra una caduta dell'11,65%.Seduta negativa anche per Cattolica Assicurazioni, che mostra una perdita dell'1,94% e Lettera per Piovan, che accusa un calo dell'1,77%.