Borse, seduta di passione per trasporto aereo

(Teleborsa) - E' stata una giornata decisamente negativa per il comparto del trasporto aereo, che torna a temere ripercussioni dalla risalita dei contagi di Covid-19 in Cina e dalle restrizioni che progressivamente si stanno ripristinando sugli arrivi da quella destinazione.



Pesano anche i commenti dell'Health and Security Committe europeo, che ha ventilato la possibilità si una risposta coordinata in ambito comunitario, sollecitata anche dal Ministro della salute italiano Orazio Schillaci.



Fra le compagnie aeree la peggiore in borsa oggi è stata Lufthansa che ha ceduto il 3,25%, mentre Air France-KLM e IAG sono riuscite a contenere i danni e chiudere sulla parità. Rimonta finale anche per Ryanair (+0,6%), mentre easyJet ha chiuso in calo dello 0,15%.