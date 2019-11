Borse, Piazza Affari in calo

Ultimo aggiornamento: 14:41

Piazza Affari gira in calo al traguardo di metà seduta (Ftse Mib -0,15%) frenata da Juventus (-2,7% a 1,4 euro), dopo l'annuncio del prezzo di 0,93 euro dell'aumento di capitale da 300 milioni di euro, Cnh (-1,5%) e Tim (-1,4%). Inverte la rotta Prysmian (+0,6%), dopo alcune sedute di prese di beneficio mentre continua la corsa di Buzzi (+1,7%) e soprattutto Cementir (+4,6%), su ipotesi di maggior consumo di cemento a seguito dei danni del maltempo, e Ferragamo (+2%).Inversione di rotta per il Gruppo Gavio (Astm -1,4%) e Sias (-0,95%), pronto a ricostruire il viadotto crollato sullaA6 in massimo 4 mesi. In difficoltà Banco Bpm (-1,7%), Ubi (-1,4%) e Unicredit (-1,2%) con il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 156 punti. L'avvicendamento tra i commissari dopo le dimissioni di Francesco Rocchi e Stefano Ambrosini, indagati dalla procura di Roma, frena ancora Astaldi (-1,5%), nonostante l'avvio dei lavori per un nuovo ospedale in Cile. In controtendenza Salini Impregilo (+3,19%).