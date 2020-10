Panico da lockdown, Borse europee in rosso: Milano -2,6%

Le Borse europee scivolono in pofondo rosso, piegate dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e dai nuovi lockdown all'orizzonte. Gli investitori temono che la ripresa, già fragile, sia messa in discussione dalle misure restrittive già introdotte o da quelle che potrebbero essere annunciate.

Stasera il presidente francese, Emmanuel Macron, parlerà alla nazione e probabilmente annuncerà un lockdown nazionale per contrastare l'andamento fuori controllo dell'epidemia. E la Francia potrebbe poi fare da apripista ad altri stati. In Germania, secondo indiscrezioni, potrebbe essere introdotto un lockdown 'light' dal prossimo 4 novembre. Sulle prime battute Milano arretra del 2,45%, con lo spread in rialzo a 131,7 punti. Parigi va giù del 2,5%, Francoforte del 2,3% e Madrid del 2%. Va male anche Londra, che ha aperto in ribasso dell'1,4%.

Ultimo aggiornamento: 09:29

