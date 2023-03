Borse oggi 24 marzo, crollano listini europei: Milano maglia nera con -2,5%. L'Euro in calo sul dollaro

Nuovo tonfo delle Borse europee, in forte calo con la crisi delle banche. La forte corrente di vendita sugli istituti di credito è alimentata dalle perplessità degli investitori sulla stabilità del sistema finanziario. In forte flessione anche in rendimenti dei titoli di Stato. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,9%. Scivolano Milano (maglia nera con il -2,5%), Madrid (-2,6%), Francoforte e Parigi (-2,2%), Londra (-2%). I listini sono appesantiti dalle banche (-5,3%) e dall'energia (-4,2%). Tra gli istituti di credito in caduta libera Commerzbank e Deutsche Bank (-9%), Societe Generale.

L'Euro in calo sul dollaro

Le Borse europee rallentano con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulla stabilità del settore finanziaria, dopo le crisi delle banche regionali degli Usa e del Credit Suisse. Resta sotto i riflettori anche il tema delle politiche monetarie delle banche centrali mentre i rendimenti dei titoli di Stato continuano a scendere. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo a 1,0774 sul dollaro.