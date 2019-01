Borse mondiali, 2018 da incubo: bruciati 11mila miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per ie come emerge dalle statistiche dela finela capitalizzazione delle borse mondiali è scesa arispetto alla fine dell'anno precedentetornando ai livelli del primo trimestre del 2017. In pratica, è come se fosse sparito iloppure l'azzeramento del valore delle borse diLa peggiore performance è dell'areacon una contrazione della capitalizzazione pari al 17,3% a 26mila miliardi di dollari. Perdita a doppia cifra anche per l'Europa con una perdita di valore del 16,5% a 16mila miliardi. Regge l'area delleon una flessione delGuardando le singole piazze azionarie,rimane di gran lunga il principale mercato al mondo con una capitalizzazione a fine settembre di oltre 22mila miliardi di dollari. Al secondo posto ilche sfiora i 12mila miliardi. Si consolida medaglia d'argentocon 6.180 miliardi.