Borse, investitori in Europa meno pessimisti ad agosto

(Teleborsa) - Recupera il sentiment degli investitori in Europa dopo lo choc prodotto dalla pandemia di coronavirus in primavera. E' quanto emerge dall'indice Sentix, elaborato in base ad un sondaggio condotto fra gli operatori borsistici.



Secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica questo indicatore sintetico, l'indice è risalito ad agosto a -13,4 punti dai -18,2 punti di luglio. Le attese degli analisti erano per una ripresa più debole a -15,1 punti.



Risale debolmente, pur restando negativo,l'indicatore sulle condizioni correnti che si porta a - 41,3 punti dai -49,5 precedenti, mentre l'indice delle aspettative rallenta marginalmente a +19,3 punti dai +19,5 del mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA