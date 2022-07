Borse in rosso. Milano paga la crisi di governo

(Teleborsa) - Peggiora ancora l'andamento delle borse europee, dove Piazza Affari in forte ribasso paga il rischio di una crisi di Governo. Il premier Mario Draghi è salito al Quirinale subito dopo il voto del Senato sul Dl Aiuti. L'Aula ha confermato la fiducia all'esecutivo ma - come ampiamente annunciato - il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda chiama.

Sul mercato valutario, sessione negativa anche per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre l'1,03%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro, che continua gli scambi a 1.699,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,06%, scendendo fino a 91,43 dollari per barile.



In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +220 punti base, con un forte incremento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,36%. Il differenziale è in tensione fin dalla prima parte della seduta, dopo le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle che ha comunicato l'intenzione di abbandonare l'Aula al momento della votazione in Senato sulla fiducia al decreto Aiuti, portando potenzialmente a una caduta dell'attuale maggioranza.



Tra gli indici di Eurolandia pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 2,07%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,77%, e in perdita Parigi, che scende dell'1,69%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,68%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 22.480 punti, ritracciando del 3,59%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Saipem, con un importante progresso del 7,41%.



Si muove in territorio positivo Amplifon, mostrando un incremento dell'1,50%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -6,71%.



Vendite su Enel, che registra un ribasso del 6,05%.



Pesante Telecom Italia, che segna una discesa di ben -5,84 punti percentuali.



Seduta negativa per BPER, che scende del 5,84%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sanlorenzo (+1,56%), GVS (+1,31%) e Ferragamo (+1,26%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Technogym, che continua la seduta con -7,48%.



Sensibili perdite per Anima Holding, in calo del 6,28%.



In apnea De' Longhi, che arretra del 6,17%.



Tonfo di Mfe A, che mostra una caduta del 6,00%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Giovedì 14/07/2022

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,9%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)



Venerdì 15/07/2022

04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%).