Borse in rialzo su speranze per commercio

(Teleborsa) -nella mattinata, dopo un esordio cautamente positivo, sulla scia della performance positiva di Wall Street e delle borse asiatiche. Ad influenzare positivamente il sentiment degli operatori concorre l'apertura degli USA sul fronte commercio. Indicazioni positive anche dall'indice GFK tedesco sulla fiducia dei consumatori.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,094. Invariato lo spread, che si posiziona a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,83%.fa bene Francoforte, che sale di un +0,57%, meglio Londra, che mostra un incremento dello 0,95%, in denaro Parigi, che registra un rialzo dello 0,77%., con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,69%.In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+1,58%) ed automotive (+1,22%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla Juventus, con un forte incremento (+2,94%). Il titolo beneficia di qualche ricopertura.Ottima performance per Pirelli, che registra un progresso del 2,60%.Briosa STMicroelectronics, che vanta un progresso dell'1,66%.Buona performance per Ferrari, che cresce dell'1,54%.La peggiore performance è quella di Nexi, che cede lo 0,96%.In focus TIM (+0,52%) in attesa del CdA di oggi che potrebbe veder formalizzare le dimissioni del numero uno Fulvio Conti.