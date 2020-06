Borse immobili in attesa della BCE e dati USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo una mattinata di alti e bassi. Occhi puntati anche ad una serie diLieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,12. In salita lo spread, che arriva a quota +178 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,28%.senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,2%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,40%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,21%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.di Milano, troviamo Nexi (+2,61%), Diasorin (+1,70%), Amplifon (+0,98%) e Terna (+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.Affonda Ferragamo, con un ribasso del 3,17%.Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso dell'1,90%.Soffre Moncler, che evidenzia una perdita dell'1,78%.del FTSE MidCap, Cattolica Assicurazioni (+36,73%), Banca MPS (+3,48%), Italmobiliare (+2,50%) e ASTM (+2,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Maire Tecnimont, che segna un -4,66%.Crolla Autogrill, con una flessione del 3,60%.Vendite a piene mani su Ferragamo, che soffre un decremento del 3,17%.Pessima performance per Brunello Cucinelli, che registra un ribasso del 2,98%.