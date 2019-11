Borse europee, seduta tranquilla

Ultimo aggiornamento: 14:20

Procede senza particolari scosse la seduta delle principali Borse europee, mentre girano completamente in calo i futures Usa. Gli analisti prevedono un peggioramento della bilancia commerciale americana di ottobre, con un saldo negativo di 71 miliardi di dollari, e dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond, stimato in calo da 8 a 5 punti. Gli occhi sono puntati al Beige Book della Fed, previsto per domani, mentre proseguono i contatti tra Usa e Cina sui dazi.Londra è in testa (+0,12%) seguita da Milano (-0,1%), Parigi e Francoforte e Madrid, in calo tutte dello 0,2%. Sottopressione l'inglese Compass (-5,3%), attiva nella ristorazione, dopo i preliminari del 2019 e le stime del 2020, mentre Edf (-2,6%) sconta il protrarsi del fermo di alcuni reattori nucleari per il sisma nel Sud della Francia dello scorso 11novembre. Sprint di Tate & Lile (+3,3%), spinta da Goldman, e di Air France (+3,3%).