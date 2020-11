Borse europee toniche. Piazza Affari maglia rosa in Europa

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni, sostenuti ancora una volta dall'ottimismo sul fronte dei vaccini contro il coronavirus. A sollevare il sentiment contribuisce anche la notizia che l'amministrazione Trump ha accettato il passaggio ufficiale al presidente eletto Joe Biden.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,63%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,93%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +114 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,57%.



Tra gli indici di Eurolandia ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,88%, Londra avanza dello 0,74%. Si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell'1,09%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,45%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell'1,45% rispetto alla chiusura precedente.



Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+5,42%), viaggi e intrattenimento (+4,47%) e utility (+2,22%).



Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-1,81%), chimico (-0,77%) e alimentare (-0,71%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Tenaris, con un forte incremento (+5,47%). Ottima performance per Saipem, che registra un progresso del 4,60%.



Exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 4,54%.



Su di giri Atlantia (+3,61%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin, che prosegue le contrattazioni a -3,57%.



Seduta negativa per Amplifon, che mostra una perdita dell'1,66%.



Sotto pressione Inwit, che accusa un calo dell'1,35%.



Giornata fiacca per Nexi, che segna un calo dello 0,87%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Autogrill (+7,23%), Banca Popolare di Sondrio (+6,84%), Saras (+5,30%) e Datalogic (+5,00%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -1,64%.



Scivola Cerved Group, con un netto svantaggio dell'1,21%.



Piccola perdita per Tinexta, che scambia con un -0,85%.



Tentenna Sesa, che cede lo 0,84%.

