Borse europee toniche, Milano inclusa

Mercoledì 29 Settembre 2021, 11:00

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, con gli acquisti diffusi che interessano anche il FTSE MIB. Le piazze di Eurolandia cercano il rimbalzo allo scivolone della vigilia, innescato dai timori per il rallentamento della ripresa, l'inflazione che ha prodotto il rialzo delle obbligazioni sovrane soprattutto negli USA, mentre le banche centrali si apprestano a normalizzare le politiche monetarie.



Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,167. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,96%) si attesta su 74,57 dollari per barile.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.



Nello scenario borsistico europeo Francoforte avanza dello 0,74%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,69%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,77%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,59%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 28.227 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Interpump, che vanta un incisivo incremento del 2,34%.



Denaro su Mediobanca, che registra un rialzo dell'1,44%. Ieri a mercati chiusi i Benetton hanno annunciato l'uscita dall'accordo di consultazione fra i soci Mediobanca per mantenere la neutralità sulle partecipazioni detenute. Intanto, la Delfin di Del Vecchio ha proposto di integrare l'odg dell'assemblea del 28 ottobre per proporre modifiche allo Statuto.



Bilancio decisamente positivo per Unipol, che vanta un progresso dell'1,41%.



Buona performance per Exor, che cresce dell'1,33%.



Giù Telecom Italia, che prosegue le contrattazioni a -1,04%.



Fiacca Tenaris, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Reply (+2,92%), Maire Tecnimont (+2,76%), Danieli (+2,37%) e Unieuro (+2,32%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Caltagirone SpA, che continua la seduta con -1,70%.



Vendite su Technogym, che registra un ribasso dell'1,69%.



Seduta negativa per Cattolica Assicurazioni, che mostra una perdita dell'1,12%.



Discesa modesta per Esprinet, che cede un piccolo -0,7%.