(Teleborsa) -, mentre, frenata da qualche vendita sui tech, che compensa la buona performance dei bancari. A sostenere i Listini continentali le speranze di un accordo sulla Brexit. A Milano ben accolto il voto sul MES, mentre resta in bilico il Piano Conte sul Recovery.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,58% a quota +114 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,89%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,29%, tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,29%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 22.107 punti.di Piazza Affari, incandescente Moncler, che vanta un incisivo incremento del 3,88%.In primo piano Fiat Chrysler, che mostra un forte aumento del 3,60% in vista dell'OK alla fusione con PSA.Decolla Pirelli, con un importante progresso del 3,32%.In evidenza BPER, che mostra un forte incremento del 2,81%, dopo esser stata indicata fra le papabili ad una fusione con Unicredit.Forti vendite su STMicroelectronics, che scivola del 9,59% dopo un warning.Pesante Inwit, che segna una discesa di ben -2,13 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di DiaSorin, che scende dell'1,69%.Amplifon scende dell'1,29%.Tra i, Tod's (+5,39%), doValue (+4,18%), Fincantieri (+2,97%) e Dea Capital (+2,49%).Le più forti vendite su El.En, che prosegue le contrattazioni a -3,72%.Calo deciso per Banca Farmafactoring, che segna un -1,97%.In rosso Avio, con un ribasso dell'1,75%.Soffre ASTM, che evidenzia una perdita dell'1,53%.