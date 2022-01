Borse europee toniche. Dopo Lagarde focus su Powell

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la buona impostazione dell'avvio. A fare da assist al sentiment degli investitori contribuiscono le indicazioni giunte dalla presidente Christine Lagarde che la BCE è preparata per continuare ad assicurare la stabilità dei prezzi in questo mondo che cambia rapidamente.

Sempre sul fronte delle banche centrali, è atteso in serata l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell davanti alla Commissione Bancaria del Senato USA.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,53%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +138 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,29%.



Tra gli indici di Eurolandia sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell'1,20%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,66%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell'1,33%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 27.599 punti, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,98% rispetto alla chiusura precedente.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+2,39%), Saipem (+2,35%), Banca Generali (+2,34%) e Interpump (+2,27%).



Restano sotto i riflettori Bper e Carige dopo che la banca emiliana ha ottenuto dal Fitd un periodo di 4 settimane per trattare l'acquisto dell'istituto ligure.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit, che prosegue le contrattazioni a -0,57%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+6,65%), Reply (+6,16%), Brunello Cucinelli (+4,74%) e Anima Holding (+4,40%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Garofalo Health Care, che continua la seduta con -1,57%.