Borse europee toniche dietro Wall Street

Martedì 20 Luglio 2021, 18:00

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l'S&P-500, che segna un incremento dell'1,28%.



Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,176. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.806,4 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,78%.



Lieve peggioramento dello spread, che sale a +114 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,69%.



Tra le principali Borse europee performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,55%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,54%, e Parigi avanza dello 0,81%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,59% a 24.107 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 26.434 punti.



Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,6%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,61%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Saipem, che mostra un rialzo del 2,68%.



Su di giri Banco BPM (+2,17%).



Acquisti a piene mani su CNH Industrial, che vanta un incremento del 2,01%.



Si muove in territorio positivo Moncler, mostrando un incremento del 2,00%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -1,74%.



Sotto pressione Atlantia, con un forte ribasso dell'1,33%.



Sostanzialmente debole STMicroelectronics, che registra una flessione dello 0,78%.



Si muove sotto la parità Ferrari, evidenziando un decremento dello 0,61%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca Popolare di Sondrio (+3,27%), Mutuionline (+3,18%), Autogrill (+2,48%) e Ferragamo (+2,31%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -1,92%.



Soffre Datalogic, che evidenzia una perdita dell'1,51%.



Preda dei venditori El.En, con un decremento dell'1,48%.



Si concentrano le vendite su Rai Way, che soffre un calo dell'1,38%.