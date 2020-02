Borse europee toniche. Chiusa Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, seppur conper festività. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le stime di Mooyd's sul PIL cinese: l'agenzia ha confermato al +5,7% la crescita di Pechino, per il prossimo anno, e dunque prevede un impatto limitato sulla crescita di Pechino dal coronavirus.Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,084. L'Oro scambia a 1.580,7 dollari l'oncia., con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,03 dollari per barile.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +130 punti base, con un forte incremento di 38 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,90%.sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,19%. Londra avanza dello 0,34% seguita da Parigi che evidenzia un incremento dello 0,20%., con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,6%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti automotive (+1,67%), chimico (+1,57%) e immobiliare (+1,40%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,64%) e tecnologia (-1,29%).di Piazza Affari, svetta Nexi che segna un importante progresso del 4,38%.Vola UBI Banca, con una marcata risalita del 4,08% sostenuta dal piano industriale al 2022 annunciato in mattinata.Brilla Pirelli, con un forte incremento (+3,47%).Ottima performance per Banco BPM, che registra un progresso del 2,38%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -1,79%.Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo dell'1,49%.di Milano, Illimity Bank (+5,58%), Interpump (+5,36%), Tinexta (+4,46%) e Banca Popolare di Sondrio (+3,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su CIR, che ottiene -2,12%.Vendite su Technogym, che registra un ribasso dell'1,89%.Seduta negativa per ERG, che mostra una perdita dell'1,22%.Fiacca Garofalo Health Care, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.